Compensația totală medie pentru Marketing in United States la Sequoia Capital variază de la $285K la $399K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sequoia Capital. Ultima actualizare: 9/29/2025

Compensația Totală Medie

$308K - $358K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$285K$308K$358K$399K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Sequoia Capital?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Marketing la Sequoia Capital in United States ajunge la o compensație totală anuală de $398,650. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sequoia Capital pentru rolul de Marketing in United States este $284,750.

