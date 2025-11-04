Director de Companii
Compensația totală medie pentru Inginer Hardware in Taiwan la Senao Networks variază de la NT$819K la NT$1.14M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Senao Networks. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

NT$877K - NT$1.03M
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$819KNT$877KNT$1.03MNT$1.14M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Hardware contribuțiis la Senao Networks pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Senao Networks?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Hardware la Senao Networks in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$1,140,457. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Senao Networks pentru rolul de Inginer Hardware in Taiwan este NT$818,790.

