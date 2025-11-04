Director de Companii
Senao Networks
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Asistent Administrativ

  • Toate salariile Asistent Administrativ

Senao Networks Asistent Administrativ Salarii

Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in Taiwan la Senao Networks variază de la NT$547K la NT$777K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Senao Networks. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

NT$622K - NT$737K
Taiwan
Interval Comun
Interval Posibil
NT$547KNT$622KNT$737KNT$777K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Asistent Administrativ contribuțiis la Senao Networks pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+NT$1.79M
Robinhood logo
+NT$2.74M
Stripe logo
+NT$616K
Datadog logo
+NT$1.08M
Verily logo
+NT$678K
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Senao Networks?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Asistent Administrativ oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la Senao Networks in Taiwan ajunge la o compensație totală anuală de NT$777,266. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Senao Networks pentru rolul de Asistent Administrativ in Taiwan este NT$547,466.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Senao Networks

Companii Similare

  • Myntra
  • Jio
  • LG Ads
  • StarLeaf
  • Sopra Steria
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse