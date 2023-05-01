Semtech Salarii

Salariul de la Semtech variază de la $47,854 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $110,948 pentru un Inginer Hardware la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Semtech . Ultima actualizare: 10/26/2025