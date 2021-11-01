Director de Companii
Sempra
Sempra Salarii

Salariul de la Sempra variază de la $87,636 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $223,875 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Sempra. Ultima actualizare: 10/26/2025

Contabil
$135K
Analist de Afaceri
$119K
Analist de Date
$87.6K

Inginer Electrician
$108K
Inginer Mecanic
$224K
Manager de Proiect
$110K
Cybersecurity Analyst
$156K
Inginer Software
$124K
Manager Program Tehnic
$181K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Sempra este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $223,875. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sempra este $123,970.

