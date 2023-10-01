Director de Companii
Semgrep
Semgrep Salarii

Salariul de la Semgrep variază de la $120,600 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $180,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Semgrep. Ultima actualizare: 10/26/2025

Inginer Software
Median $180K
Recrutor
$163K
Cybersecurity Analyst
$121K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Semgrep este Inginer Software cu o compensație totală anuală de $180,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Semgrep este $163,072.

