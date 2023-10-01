Semgrep Salarii

Salariul de la Semgrep variază de la $120,600 în compensație totală pe an pentru un Cybersecurity Analyst la nivelul inferior până la $180,000 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Semgrep . Ultima actualizare: 10/26/2025