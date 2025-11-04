Director de Companii
Sembcorp Industries
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
Compensația totală medie pentru Inginer Software in Singapore la Sembcorp Industries variază de la SGD 106K la SGD 148K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sembcorp Industries. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

SGD 115K - SGD 139K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
SGD 106KSGD 115KSGD 139KSGD 148K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Sembcorp Industries?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Sembcorp Industries in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 148,080. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sembcorp Industries pentru rolul de Inginer Software in Singapore este SGD 105,954.

