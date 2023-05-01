Selfbook Salarii

Director de Companii
Salariul de la Selfbook variază de la $126,282 în compensație totală pe an pentru un Designer Grafic la nivelul inferior până la $139,300 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Selfbook. Ultima actualizare: 10/25/2025

Designer Grafic
$126K
Operațiuni Persoane
$129K
Inginer Software
$139K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Selfbook este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $139,300. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Selfbook este $129,350.

