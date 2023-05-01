Director de Companii
Self
Self Salarii

Salariul de la Self variază de la $8,437 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $752,555 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Self. Ultima actualizare: 10/25/2025

Inginer Software
Median $120K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Contabil
$9.4K
Asistent Administrativ
$103K

Operațiuni de Afaceri
$201K
Analist de Date
$8.4K
Inginer Hardware
$121K
Information Technologist (IT)
$73.7K
Consultant în Management
$71.4K
Marketing
$106K
Designer de Produs
$100K
Manager de Produs
$753K
Manager de Proiect
$131K
Vânzări
$23.2K
Manager Program Tehnic
$249K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Self este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $752,555. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Self este $104,849.

