Self Salarii

Salariul de la Self variază de la $8,437 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $752,555 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Self . Ultima actualizare: 10/25/2025