Compensația totală medie pentru Analist Financiar in United States la Selene Finance variază de la $61.2K la $83.5K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Selene Finance. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

$65.5K - $79.2K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$61.2K$65.5K$79.2K$83.5K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Analist Financiar contribuțiis la Selene Finance pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Selene Finance?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Selene Finance in United States ajunge la o compensație totală anuală de $83,520. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Selene Finance pentru rolul de Analist Financiar in United States este $61,200.

