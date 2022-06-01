SEI Salarii

Director de Companii
Salariul de la SEI variază de la $65,097 în compensație totală pe an pentru un Analist Financiar la nivelul inferior până la $194,025 pentru un Data Scientist la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SEI. Ultima actualizare: 10/25/2025

Contabil
$65.1K
Data Scientist
$194K
Analist Financiar
$65.1K

Information Technologist (IT)
$175K
Consultant în Management
$149K
Manager de Produs
$112K
Inginer Software
$154K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SEI este Data Scientist at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $194,025. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SEI este $149,250.

