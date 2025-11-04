Director de Companii
SEI Investments
Pachetul median de compensație pentru Analist de Afaceri in United States la SEI Investments totalizează $100K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SEI Investments. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
SEI Investments
Business Analyst
Oaks, PA
Total pe an
$100K
Nivel
-
Salariu de bază
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la SEI Investments?
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la SEI Investments in United States ajunge la o compensație totală anuală de $152,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SEI Investments pentru rolul de Analist de Afaceri in United States este $105,000.

