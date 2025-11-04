Director de Companii
SEI Investments
Compensația totală medie pentru Asistent Administrativ in Ireland la SEI Investments variază de la €31.8K la €43.4K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SEI Investments. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

€34K - €41.1K
Ireland
Interval Comun
Interval Posibil
€31.8K€34K€41.1K€43.4K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la SEI Investments?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Asistent Administrativ la SEI Investments in Ireland ajunge la o compensație totală anuală de €43,377. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SEI Investments pentru rolul de Asistent Administrativ in Ireland este €31,785.

