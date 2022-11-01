Director de Companii
SEI Investments
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

SEI Investments Salarii

Salariul de la SEI Investments variază de la $24,556 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $155,000 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SEI Investments. Ultima actualizare: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analist de Afaceri
Median $100K
Manager de Produs
Median $155K
Inginer Software
Median $24.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Contabil
$74.6K
Asistent Administrativ
$42.9K
Operațiuni de Afaceri
$49.2K
Analist Financiar
$50K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SEI Investments este Manager de Produs cu o compensație totală anuală de $155,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SEI Investments este $49,980.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru SEI Investments

Companii Similare

  • Apple
  • Airbnb
  • Microsoft
  • Roblox
  • Databricks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse