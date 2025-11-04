Director de Companii
Segari
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

Segari Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in Indonesia la Segari variază de la IDR 159.08M la IDR 217.09M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Segari. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

IDR 170.3M - IDR 205.86M
Indonesia
Interval Comun
Interval Posibil
IDR 159.08MIDR 170.3MIDR 205.86MIDR 217.09M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Segari pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

Block logo
+IDR 962.63M
Robinhood logo
+IDR 1.48B
Stripe logo
+IDR 331.94M
Datadog logo
+IDR 580.9M
Verily logo
+IDR 365.13M
Don't get lowballed

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Segari?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Segari in Indonesia ajunge la o compensație totală anuală de IDR 217,091,401. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Segari pentru rolul de Inginer Software in Indonesia este IDR 159,075,595.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Segari

Companii Similare

  • DoorDash
  • SoFi
  • Microsoft
  • Apple
  • Amazon
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse