Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Indonesia la Segari variază de la IDR 358.87M la IDR 491.31M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Segari. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

IDR 388.77M - IDR 461.4M
Indonesia
Interval Comun
Interval Posibil
IDR 358.87MIDR 388.77MIDR 461.4MIDR 491.31M
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Manager de Produs contribuțiis la Segari pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

Care sunt nivelurile de carieră la Segari?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Segari in Indonesia ajunge la o compensație totală anuală de IDR 491,307,861. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Segari pentru rolul de Manager de Produs in Indonesia este IDR 358,868,350.

Alte Resurse