Compensația totală medie pentru Inginer Software in United States la Segantii Capital Management variază de la $208K la $295K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Segantii Capital Management. Ultima actualizare: 11/4/2025
Compensația Totală Medie
Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!