Compensația totală medie pentru Analist Financiar in Hong Kong (SAR) la Segantii Capital Management variază de la HK$3.26M la HK$4.46M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Segantii Capital Management. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

HK$3.53M - HK$4.19M
Hong Kong (SAR)
Interval Comun
Interval Posibil
HK$3.26MHK$3.53MHK$4.19MHK$4.46M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Segantii Capital Management?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist Financiar la Segantii Capital Management in Hong Kong (SAR) ajunge la o compensație totală anuală de HKHK$34,642,970. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Segantii Capital Management pentru rolul de Analist Financiar in Hong Kong (SAR) este HKHK$25,304,430.

