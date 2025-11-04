Director de Companii
Security Compass
Pachetul median de compensație pentru Manager Inginerie Software in Canada la Security Compass totalizează CA$181K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Security Compass. Ultima actualizare: 11/4/2025

Pachetul Median
company icon
Security Compass
Software Engineering Manager
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$181K
Nivel
L3
Salariu de bază
CA$176K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.6K
Ani în companie
1 An
Ani experiență
11 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Security Compass?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Security Compass in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$183,708. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Security Compass pentru rolul de Manager Inginerie Software in Canada este CA$180,881.

