Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Canada la Security Compass variază de la CA$147K la CA$208K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Security Compass. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

CA$167K - CA$198K
Canada
Interval Comun
Interval Posibil
CA$147KCA$167KCA$198KCA$208K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Security Compass in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$208,403. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Security Compass pentru rolul de Manager de Produs in Canada este CA$146,788.

