Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Poland la Secret Escapes variază de la PLN 61.4K la PLN 84.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Secret Escapes. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie

PLN 66.6K - PLN 79K
Poland
Interval Comun
Interval Posibil
PLN 61.4KPLN 66.6KPLN 79KPLN 84.1K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Secret Escapes?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Secret Escapes in Poland ajunge la o compensație totală anuală de PLN 84,125. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Secret Escapes pentru rolul de Manager de Produs in Poland este PLN 61,448.

Alte Resurse