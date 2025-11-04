Secret Escapes Manager de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager de Produs in Poland la Secret Escapes variază de la PLN 61.4K la PLN 84.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Secret Escapes. Ultima actualizare: 11/4/2025

Compensația Totală Medie PLN 66.6K - PLN 79K Poland Interval Comun Interval Posibil PLN 61.4K PLN 66.6K PLN 79K PLN 84.1K Interval Comun Interval Posibil

Avem nevoie doar de 2 încă Manager de Produs contribuțiis la Secret Escapes pentru a debloca! Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră! 💰 Vezi Tot Salarii 💪 Contribuie Salariul Tău

+ PLN 217K + PLN 333K + PLN 74.8K + PLN 131K + PLN 82.2K Don't get lowballed

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Secret Escapes ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.