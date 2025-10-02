Director de Companii
Scotiabank
  • Salarii
  • Inginer Software

  • Toate salariile Inginer Software

  • Greater Toronto Area

Scotiabank Inginer Software Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la Scotiabank variază de la CA$90.2K pe year pentru L6 la CA$184K pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
(Nivel de intrare)
CA$90.2K
CA$85.4K
CA$1.6K
CA$3.2K
L7
CA$117K
CA$109K
CA$1.6K
CA$6.3K
L8
CA$139K
CA$126K
CA$2.9K
CA$10.1K
L9
CA$184K
CA$154K
CA$7.4K
CA$23.2K
CA$225K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Scotiabank?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Dezvoltator Web

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Scotiabank in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$184,151. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scotiabank pentru rolul de Inginer Software in Greater Toronto Area este CA$115,063.

Alte Resurse