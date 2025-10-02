Scotiabank Inginer Software Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Inginer Software in Greater Toronto Area la Scotiabank variază de la CA$90.2K pe year pentru L6 la CA$184K pe year pentru L9. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$120K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L6 ( Nivel de intrare ) CA$90.2K CA$85.4K CA$1.6K CA$3.2K L7 CA$117K CA$109K CA$1.6K CA$6.3K L8 CA$139K CA$126K CA$2.9K CA$10.1K L9 CA$184K CA$154K CA$7.4K CA$23.2K

