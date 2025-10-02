Scotiabank Inginer Software Salarii în Colombia

Compensația pentru Inginer Software in Colombia la Scotiabank variază de la COP 184.06M pe year pentru L6 la COP 130.87M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Colombia totalizează COP 130.15M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L6 ( Nivel de intrare ) COP 184.06M COP 169.99M COP 0 COP 14.07M L7 COP 130.87M COP 126.13M COP 0 COP 4.74M L8 COP -- COP -- COP -- COP -- L9 COP -- COP -- COP -- COP --

Ultimele trimiteri de salarii

Care este calendarul de dobândire la Scotiabank ?

