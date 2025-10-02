Director de Companii
Scotiabank
Scotiabank Inginer Software Salarii în Colombia

Compensația pentru Inginer Software in Colombia la Scotiabank variază de la COP 184.06M pe year pentru L6 la COP 130.87M pe year pentru L7. Pachetul median de compensație pe year in Colombia totalizează COP 130.15M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
(Nivel de intrare)
COP 184.06M
COP 169.99M
COP 0
COP 14.07M
L7
COP 130.87M
COP 126.13M
COP 0
COP 4.74M
L8
COP --
COP --
COP --
COP --
L9
COP --
COP --
COP --
COP --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la Scotiabank?

Funcții incluse

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Inginer Date

Dezvoltator Web

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Scotiabank in Colombia ajunge la o compensație totală anuală de COP 269,354,338. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scotiabank pentru rolul de Inginer Software in Colombia este COP 126,473,950.

