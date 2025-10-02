Director de Companii
Pachetul median de compensație pentru Vânzări in Greater Toronto Area la Scotiabank totalizează CA$216K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Scotiabank
Sales
Toronto, ON, Canada
Total pe an
CA$216K
Nivel
-
Salariu de bază
CA$161K
Stock (/yr)
CA$21.8K
Bonus
CA$32.7K
Ani în companie
15 Ani
Ani experiență
15 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Scotiabank?

CA$225K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Vânzări la Scotiabank in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$252,460. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scotiabank pentru rolul de Vânzări in Greater Toronto Area este CA$181,704.

