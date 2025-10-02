Director de Companii
Scotiabank Manager de Produs Salarii în Greater Toronto Area

Compensația pentru Manager de Produs in Greater Toronto Area la Scotiabank variază de la CA$116K pe year pentru L7 la CA$141K pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$124K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
CA$116K
CA$105K
CA$325.2
CA$10.3K
L8
CA$141K
CA$128K
CA$392.8
CA$12.6K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L10
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de CA$42.2K+ (uneori CA$422K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Scotiabank?

Întrebări frecvente

Scotiabank in Greater Toronto AreaManager de Produs最高薪酬方案，年度總薪酬為CA$145,609。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ScotiabankManager de Produs職位 in Greater Toronto Area年度總薪酬中位數為CA$127,772。

