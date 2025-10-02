Director de Companii
Compensația pentru Data Scientist in Greater Toronto Area la Scotiabank variază de la CA$116K pe year pentru L7 la CA$144K pe year pentru L8. Pachetul median de compensație pe year in Greater Toronto Area totalizează CA$121K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scotiabank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L7
CA$116K
CA$106K
CA$1K
CA$8.8K
L8
CA$144K
CA$130K
CA$1.9K
CA$12.3K
L9
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$225K

Care sunt nivelurile de carieră la Scotiabank?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Scotiabank in Greater Toronto Area ajunge la o compensație totală anuală de CA$143,992. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scotiabank pentru rolul de Data Scientist in Greater Toronto Area este CA$123,390.

Alte Resurse