SCORE Salarii

Salariul de la SCORE variază de la $60,992 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $187,926 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la SCORE. Ultima actualizare: 9/2/2025

$160K

Inginer Software
Median $122K
Data Scientist
$146K
Designer de Produs
$61K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Manager de Produs
$183K
Manager Inginerie Software
$188K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la SCORE este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $187,926. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SCORE este $145,725.

