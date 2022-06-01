Schoox Salarii

Salariul de la Schoox variază de la $33,259 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $132,396 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Schoox . Ultima actualizare: 11/15/2025