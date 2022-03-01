Director de Companii
Schindler Elevator
Schindler Elevator Salarii

Salariul de la Schindler Elevator variază de la $85,425 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $156,800 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Schindler Elevator. Ultima actualizare: 11/15/2025

Analist de Afaceri
$97.3K
Manager de Proiect
$157K
Inginer Software
$85.4K

Arhitect de Soluții
$111K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Schindler Elevator este Manager de Proiect at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $156,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Schindler Elevator este $104,053.

