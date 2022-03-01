Schindler Elevator Salarii

Salariul de la Schindler Elevator variază de la $85,425 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $156,800 pentru un Manager de Proiect la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Schindler Elevator . Ultima actualizare: 11/15/2025