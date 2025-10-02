Director de Companii
Schibsted Inginer Software Salarii în Greater Stockholm

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Stockholm la Schibsted totalizează SEK 695K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Schibsted. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Schibsted
Software Engineer
Stockholm, ST, Sweden
Total pe an
SEK 695K
Nivel
Middle
Salariu de bază
SEK 695K
Stock (/yr)
SEK 0
Bonus
SEK 0
Ani în companie
5 Ani
Ani experiență
10 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Schibsted?

SEK 1.54M

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Schibsted in Greater Stockholm sits at a yearly total compensation of SEK 799,552. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Schibsted for the Inginer Software role in Greater Stockholm is SEK 695,040.

