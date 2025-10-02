Director de Companii
Schibsted Inginer Software Salarii în Greater Oslo Region

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Greater Oslo Region la Schibsted totalizează NOK 782K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Schibsted. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Schibsted
Software Engineer
Oslo, OS, Norway
Total pe an
NOK 782K
Nivel
Senior
Salariu de bază
NOK 782K
Stock (/yr)
NOK 0
Bonus
NOK 0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Schibsted?

NOK 1.62M

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Schibsted in Greater Oslo Region ajunge la o compensație totală anuală de NOK 913,744. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Schibsted pentru rolul de Inginer Software in Greater Oslo Region este NOK 782,078.

