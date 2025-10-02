Director de Companii
Scaler Academy Dezvoltare Afaceri Salarii în Greater Bengaluru

Pachetul median de compensație pentru Dezvoltare Afaceri in Greater Bengaluru la Scaler Academy totalizează ₹845K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scaler Academy. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Scaler Academy
Business Development
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹845K
Nivel
hidden
Salariu de bază
₹845K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
2-4 Ani
Ani experiență
5-10 Ani
Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Dezvoltare Afaceri la Scaler Academy in Greater Bengaluru ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,185,361. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scaler Academy pentru rolul de Dezvoltare Afaceri in Greater Bengaluru este ₹1,053,641.

Alte Resurse