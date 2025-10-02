Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Scale AI variază de la $199K pe year pentru L3 la $405K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $224K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scale AI. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
25%
AN 1
25%
AN 2
25%
AN 3
25%
AN 4
La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:
25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)
25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)
25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)
5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.