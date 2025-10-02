Director de Companii
Scale AI
  Salarii
  Inginer Software

  Toate salariile Inginer Software

  San Francisco Bay Area

Scale AI Inginer Software Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația pentru Inginer Software in San Francisco Bay Area la Scale AI variază de la $199K pe year pentru L3 la $405K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $224K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scale AI. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
(Nivel de intrare)
$199K
$151K
$45.2K
$2K
L4
$262K
$188K
$71.4K
$2.5K
L5
$405K
$210K
$195K
$812
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Ultimele trimiteri de salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Inginer Software oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Inginer Software at Scale AI in San Francisco Bay Area sits at a yearly total compensation of $405,082. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Scale AI for the Inginer Software role in San Francisco Bay Area is $226,240.

Alte Resurse