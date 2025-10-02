Scale AI Inginer Software Salarii în Northern Virginia Washington DC

Compensația pentru Inginer Software in Northern Virginia Washington DC la Scale AI totalizează $362K pe year pentru L4. Pachetul median de compensație pe year in Northern Virginia Washington DC totalizează $325K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scale AI. Ultima actualizare: 10/2/2025

Program de Vesting Principal 25 % AN 1 25 % AN 2 25 % AN 3 25 % AN 4 Tip Acțiuni Options La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani: 25 % se dobândește în 1st - AN ( 25.00 % anual )

25 % se dobândește în 2nd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 3rd - AN ( 2.08 % lunar )

25 % se dobândește în 4th - AN ( 2.08 % lunar ) 5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Care este calendarul de dobândire la Scale AI ?

