  • Salarii
  • Manager de Proiect

  • Toate salariile Manager de Proiect

  • New York City Area

Scale AI Manager de Proiect Salarii în New York City Area

Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scale AI. Ultima actualizare: 10/2/2025

$160K

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Proiect la Scale AI in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $197,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scale AI pentru rolul de Manager de Proiect in New York City Area este $140,000.

Alte Resurse