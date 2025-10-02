Director de Companii
Scale AI
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

  • San Francisco Bay Area

Scale AI Manager de Produs Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația pentru Manager de Produs in San Francisco Bay Area la Scale AI variază de la $245K pe year pentru L4 la $302K pe year pentru L5. Pachetul median de compensație pe year in San Francisco Bay Area totalizează $240K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Scale AI. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$245K
$180K
$50.5K
$15K
L5
$302K
$200K
$102K
$0
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Vizualizează 2 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Manager de Produs oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Scale AI in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $535,800. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scale AI pentru rolul de Manager de Produs in San Francisco Bay Area este $195,000.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Scale AI

Companii Similare

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Databricks
  • Plaid
  • Carta
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse