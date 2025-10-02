Director de Companii
Scale AI
Scale AI Operațiuni de Afaceri Salarii în San Francisco Bay Area

Compensația Totală Medie

Compensația Totală Medie

$172K - $200K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$152K$172K$200K$220K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Scale AI, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Operațiuni de Afaceri la Scale AI in San Francisco Bay Area ajunge la o compensație totală anuală de $220,150. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Scale AI pentru rolul de Operațiuni de Afaceri in San Francisco Bay Area este $151,700.

Alte Resurse