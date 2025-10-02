Director de Companii
SberMegaMarket
Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Moscow Metro Area la SberMegaMarket totalizează RUB 3.81M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la SberMegaMarket.

Total pe an
RUB 3.81M
Nivel
Middle
Salariu de bază
RUB 3.81M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
3 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la SberMegaMarket?

RUB 13.26M

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la SberMegaMarket in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 4,236,528. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la SberMegaMarket pentru rolul de Inginer Software in Moscow Metro Area este RUB 3,814,620.

