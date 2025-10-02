Director de Companii
Sberbank Manager Inginerie Software Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Manager Inginerie Software in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 4.13M pe year pentru L12 la RUB 8.14M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 5.22M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Sberbank in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 11,175,499. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sberbank pentru rolul de Manager Inginerie Software in Moscow Metro Area este RUB 6,999,872.

