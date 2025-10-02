Compensația pentru Manager Inginerie Software in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 4.13M pe year pentru L12 la RUB 8.14M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 5.22M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L11
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L12
RUB 4.13M
RUB 3.51M
RUB 0
RUB 622K
L13
RUB 8.14M
RUB 6.07M
RUB 0
RUB 2.07M
L14
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
