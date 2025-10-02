Compensația pentru Inginer Software in Saint Petersburg Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.9M pe year pentru L7 la RUB 5.58M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Saint Petersburg Metro Area totalizează RUB 3.32M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 1.9M
RUB 1.81M
RUB 19K
RUB 74.4K
L8
RUB 2.35M
RUB 2.07M
RUB 86.9K
RUB 191K
L9
RUB 2.92M
RUB 2.66M
RUB 86.1K
RUB 170K
L10
RUB 3.06M
RUB 2.7M
RUB 89.9K
RUB 269K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
