Sberbank Inginer Software Salarii în Saint Petersburg Metro Area

Compensația pentru Inginer Software in Saint Petersburg Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.9M pe year pentru L7 la RUB 5.58M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Saint Petersburg Metro Area totalizează RUB 3.32M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L7 ( Nivel de intrare ) RUB 1.9M RUB 1.81M RUB 19K RUB 74.4K L8 RUB 2.35M RUB 2.07M RUB 86.9K RUB 191K L9 RUB 2.92M RUB 2.66M RUB 86.1K RUB 170K L10 RUB 3.06M RUB 2.7M RUB 89.9K RUB 269K Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

