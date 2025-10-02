Sberbank Inginer Software Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Inginer Software in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.84M pe year pentru L7 la RUB 6.15M pe year pentru L14. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 3.87M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L7 ( Nivel de intrare ) RUB 1.84M RUB 1.79M RUB 39.2K RUB 8.5K L8 RUB 2.55M RUB 2.38M RUB 93.8K RUB 78K L9 RUB 2.88M RUB 2.5M RUB 209K RUB 169K L10 RUB 3.41M RUB 2.99M RUB 113K RUB 301K Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Ultimele trimiteri de salarii

