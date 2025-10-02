Director de Companii
Sberbank Cybersecurity Analyst Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Cybersecurity Analyst in Moscow Metro Area la Sberbank totalizează RUB 1.82M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Sberbank
Cybersecurity Analyst
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 1.82M
Nivel
L12
Salariu de bază
RUB 1.82M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Sberbank?

RUB 13.26M

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă Date

Întrebări frecvente

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Sberbank

