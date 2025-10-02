Compensația pentru Manager de Proiect in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 2.41M pe year pentru L7 la RUB 9.4M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 4M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 2.41M
RUB 2.41M
RUB 0
RUB 0
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L10
RUB 3.64M
RUB 3.27M
RUB 0
RUB 366K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
