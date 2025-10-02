Sberbank Manager de Proiect Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Manager de Proiect in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 2.41M pe year pentru L7 la RUB 9.4M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 4M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L7 RUB 2.41M RUB 2.41M RUB 0 RUB 0 L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB 3.64M RUB 3.27M RUB 0 RUB 366K Vizualizează 4 Mai multe niveluri

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( RUB ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus

