Sberbank Manager de Produs Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Manager de Produs in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 11.19M pe year pentru L7 la RUB 16.17M pe year pentru L14. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 3.85M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel Adaugă compensația Compară nivelurile

Numele nivelului Total Bază Acțiuni (/yr) Bonus L7 RUB 11.19M RUB 8.76M RUB 0 RUB 2.42M L8 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L9 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- L10 RUB -- RUB -- RUB -- RUB -- Vizualizează 4 Mai multe niveluri

