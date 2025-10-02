Director de Companii
Sberbank
Sberbank Marketing Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Marketing in Moscow Metro Area la Sberbank totalizează RUB 3.03M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median
company icon
Sberbank
Product Marketing Manager
Moscow, MC, Russia
Total pe an
RUB 3.03M
Nivel
-
Salariu de bază
RUB 3.03M
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Ani în companie
3 Ani
Ani experiență
8 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Sberbank?

RUB 13.36M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de RUB 2.51M+ (uneori RUB 25.05M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie

Întrebări frecvente

