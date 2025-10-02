Sberbank Marketing Salarii în Moscow Metro Area

Pachetul median de compensație pentru Marketing in Moscow Metro Area la Sberbank totalizează RUB 3.03M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Pachetul Median Sberbank Product Marketing Manager Moscow, MC, Russia Total pe an RUB 3.03M Nivel - Salariu de bază RUB 3.03M Stock (/yr) RUB 0 Bonus RUB 0 Ani în companie 3 Ani Ani experiență 8 Ani

RUB 13.36M Fii Plătit, Nu Păcălit Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de RUB 2.51M+ (uneori RUB 25.05M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii

​ Filtru tabel Abonează-te Adaugă Adaugă comp. Adaugă compensație

Companie Locație | Dată Denumirea Nivelului Etichetă Ani de Experiență Total / La Companie Compensația Totală ( RUB ) Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus Nu au fost găsite salarii Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Fii notificat despre salarii noi Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

HR / Recrutare? Creează o ofertă interactivă

Contribuie

Care este calendarul de dobândire la Sberbank ?

Primește Salarii Verificate în Inbox Abonează-te la Marketing oferte verificate . Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe → Introdu Email-ul Introdu Email-ul Abonează-te Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.