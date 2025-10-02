Director de Companii
Compensația totală medie pentru Juridic in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 3.32M la RUB 4.81M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Compensația Totală Medie

RUB 3.76M - RUB 4.37M
Russia
Interval Comun
Interval Posibil
RUB 3.32MRUB 3.76MRUB 4.37MRUB 4.81M
Interval Comun
Interval Posibil

RUB 13.36M

Care sunt nivelurile de carieră la Sberbank?

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Juridic la Sberbank in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 4,814,793. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sberbank pentru rolul de Juridic in Moscow Metro Area este RUB 3,317,757.

