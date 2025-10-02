Director de Companii
Sberbank
Sberbank Data Scientist Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Data Scientist in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.8M pe year pentru L7 la RUB 6.45M pe year pentru L13. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 4.1M. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 1.8M
RUB 1.65M
RUB 0
RUB 144K
L8
RUB 1.68M
RUB 1.6M
RUB 0
RUB 78.3K
L9
RUB 2.55M
RUB 2.22M
RUB 0
RUB 331K
L10
RUB 3.6M
RUB 3.12M
RUB 0
RUB 479K
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Data Scientist la Sberbank in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 6,448,565. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sberbank pentru rolul de Data Scientist in Moscow Metro Area este RUB 3,528,681.

