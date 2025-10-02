Director de Companii
Sberbank
  • Salarii
  • Analist de Date

  • Toate salariile Analist de Date

  • Moscow Metro Area

Sberbank Analist de Date Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Analist de Date in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.57M pe year pentru L7 la RUB 4.94M pe year pentru L11. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 2.83M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank.

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 1.57M
RUB 1.34M
RUB 117K
RUB 117K
L8
RUB --
RUB --
RUB --
RUB --
L9
RUB 3.44M
RUB 2.94M
RUB 0
RUB 495K
L10
RUB 2.98M
RUB 2.69M
RUB 0
RUB 288K
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Sberbank in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 5,345,730. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sberbank pentru rolul de Analist de Date in Moscow Metro Area este RUB 2,256,989.

