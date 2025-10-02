Compensația pentru Analist de Afaceri in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.98M pe year pentru L7 la RUB 4.19M pe year pentru L11. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 2.63M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
