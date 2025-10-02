Director de Companii
Sberbank
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Analist de Afaceri

  • Toate salariile Analist de Afaceri

  • Moscow Metro Area

Sberbank Analist de Afaceri Salarii în Moscow Metro Area

Compensația pentru Analist de Afaceri in Moscow Metro Area la Sberbank variază de la RUB 1.98M pe year pentru L7 la RUB 4.19M pe year pentru L11. Pachetul median de compensație pe year in Moscow Metro Area totalizează RUB 2.63M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Sberbank. Ultima actualizare: 10/2/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
L7
RUB 1.98M
RUB 1.72M
RUB 0
RUB 259K
L8
RUB 1.82M
RUB 1.76M
RUB 0
RUB 61.1K
L9
RUB 3.25M
RUB 2.58M
RUB 0
RUB 670K
L10
RUB 3.15M
RUB 2.65M
RUB 0
RUB 501K
Vizualizează 4 Mai multe niveluri
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

RUB 13.36M

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de RUB 2.51M+ (uneori RUB 25.05M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportă DateleVezi Joburile Disponibile

Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Sberbank?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Analist de Afaceri oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Afaceri la Sberbank in Moscow Metro Area ajunge la o compensație totală anuală de RUB 4,757,188. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Sberbank pentru rolul de Analist de Afaceri in Moscow Metro Area este RUB 2,700,624.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Sberbank

Companii Similare

  • HSBC
  • ICICI Bank
  • Franklin Templeton
  • Apollo Global Management
  • Commerzbank
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse