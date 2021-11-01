Director de Companii
Savvas Learning
Savvas Learning Salarii

Salariul de la Savvas Learning variază de la $89,760 în compensație totală pe an pentru un Copywriter la nivelul inferior până la $156,215 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Savvas Learning. Ultima actualizare: 11/15/2025

Inginer Software
Median $95K

Inginer Software Full-Stack

Copywriter
$89.8K
Manager de Produs
Median $131K

Vânzări
$156K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Savvas Learning este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $156,215. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Savvas Learning este $113,050.

